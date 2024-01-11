Врач назвал 3 полезных напитка для здоровья кишечника и похудения
Наслаждаться вкусными напитками и худеть вполне реально, если прислушаться к рекомендациям специалистов. Каким именно, рассказал врач-гастроэнтеролог Джозеф Салхаб в ролике, который стал вирусным в TikTok. По словам специалиста, черный кофе, зеленый чай и смеси из свежих фруктов и овощей могут способствовать снижению веса и здоровью кишечника.
«Зеленый чай содержит катехины, мощные антиоксиданты. Доказано, что он полезен как для кишечника, так и для печени», — объяснил эксперт.
А черный кофе ускоряет метаболизм и борется с ожирением печени, тем самым снижая риск возникновения онкологии.
Овощи и фрукты для смузи доктор предлагает выбирать исходя из содержащихся в них полезных веществ, в частности антиоксидантов. Но никакие напитки не способны творить чудеса сам по себе, а в некоторых случаях они могут быть и вовсе противопоказаны, поэтому не стоит полагаться только на чаи и овощные миксы.
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