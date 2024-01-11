Диетолог перечислила самые полезные виды сыров

Ученые выяснили, какой сорт сыра можно считать самым полезным для здоровья. Результаты исследования опубликованы в научном журнале British Medical Journal Nutrition, Prevention & Health. Чемпионом стал норвежский «Ярлсберг». Ч

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ем он отличается от привычных российскому покупателю сыров и какие сорта могут сравниться с ним по пользе, рассказала диетолог Елена Соломатина изданию «Вечерняя Москва».

Оказалось, все дело в большом содержании витамина К2, за счет которого кальций не откладывается внутри сосудов, а идет по назначению — в кости. Таким образом, снижаются риски осложнений от атеросклероза, инсульта и инфаркта.

За неимением «Ярлсберга» диетолог рекомендует присмотреться к привычным сырам.

«Витамин K2 в большом количестве содержится в сыре бри. Также лучше обратить внимание на мягкие рассольные сыры и творожные, например адыгейский или моцареллу. В этих сортах меньше соли и больше полезных ферментированных продуктов», — объяснила специалист.