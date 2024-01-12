Какие фрукты нельзя хранить в холодильнике: секреты от шеф-повара

В праздничные дни мало кто отказывает себе в возможности полакомиться фруктами: когда еще, если не в новогодние выходные? Чтобы витаминные запасы не пропали, необходимо соблюсти правила хранения. Какие фрукты важно держать в прохладе, а какие ни в коем случае не следует оставлять надолго в холодильнике, рассказал шеф-повар Денис Сидоркин в интервью порталу Pravda.ru. По словам специалиста, холодильник не подходит практически для всех тропических фруктов, привыкших к теплу.