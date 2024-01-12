Какие фрукты нельзя хранить в холодильнике: секреты от шеф-повара
В праздничные дни мало кто отказывает себе в возможности полакомиться фруктами: когда еще, если не в новогодние выходные? Чтобы витаминные запасы не пропали, необходимо соблюсти правила хранения. Какие фрукты важно держать в прохладе, а какие ни в коем случае не следует оставлять надолго в холодильнике, рассказал шеф-повар Денис Сидоркин в интервью порталу Pravda.ru. По словам специалиста, холодильник не подходит практически для всех тропических фруктов, привыкших к теплу.
«Нельзя только в прохладном месте хранить ананас, бананы и авокадо. Их лучше хранить при комнатной температуре, в темном месте, в какой-нибудь коробке либо в тумбочке. Убираю в основном только виноград и ягоды в холодильник», — объяснил эксперт.
А сезонные апельсины и мандарины, как, впрочем, и яблоки с грушами, прекрасно хранятся на подоконнике. При этом держать их в пакете или накрывать не нужно.