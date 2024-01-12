Шеф-повар Сидоркин рассказал, как правильно сварить рис и другую крупу
Шеф-повар ресторана Денис Сидоркин раскрыл секреты приготовления идеального гарнира.
По словам эксперта, для того, чтобы рис и другая крупа не переваривалась, ее можно слегка обжарить. При обжарке крупа набирает большую температуру. Затем лучше заливать крупу кипятком, а не холодной водой.
— Будет большое бурление воды. И надо под рукой крышку иметь, чтобы накрыть, чтобы брызги не попали на руку, — отметил эксперт в комментарии Pravda.ru.
Готовить крупу лучше на медленном огне.