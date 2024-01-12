Ученый развеяла популярные мифы о гречке

Гречка часто используется как популярное дополнение к мясу или рыбе в семьях, где придерживаются здорового питания. Многие связывают гречку с процессом похудения, но насколько это действительно верно, и сколько из распространенных утверждений об этой крупе являются ошибочными? Экспертным мнением поделилась и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

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«Для здорового питания лучше употреблять зеленую необработанную гречку, в ней больше витаминов. Сама такая крупа и блюда из нее очень полезны и взрослым, и особенно детям», – отметила эксперт.

По ее словам, диета на гречке может способствовать снижению веса благодаря низкому содержанию калорий и высокому уровню белка. Однако следует помнить, что такая монодиета часто приводит к возврату потерянного веса после ее завершения.

Также распространено мнение, что гречка способствует сжиганию жира. Но научных доказательств, подтверждающих, что эта крупа обладает свойствами, способствующими ускоренному разложению жира, нет. По словам Ирины Лялиной, гречка лишь улучшает липидный обмен, и это требует времени.

Несмотря на свою питательную ценность, гречка не подходит для людей с непереносимостью глютена, так как содержит белок, схожий с глютеном. Зеленая гречка не рекомендуется для людей с повышенной свертываемостью крови и патологиями пищеварительной системы.

Гречневая каша может стимулировать выработку белка SIRT1 в организме, который отвечает за продолжительность жизни и замедление процессов старения. Кроме того, благодаря наличию природных антиоксидантов, гречка может снизить риск развития злокачественных новообразований, передает «Лайф».