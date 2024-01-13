Врач объяснила, почему после 50 лет опасно пить молоко

После 50 лет у людей часто появляется непереносимость молочного белка, даже если раньше не было аллергии на молочные продукты. Об этом рассказала врач-диетолог Ирина Писарева.

«Потребление молока в пожилом возрасте повышает риск повышения уровня холестерина. Напиток, ко всему прочему, содержит в себе пальмитиновую кислоту, которая может быть опасна для организма. Этот фермент накапливается в организме, что в дальнейшем может вылиться в атеросклероз», – пояснила эксперт.

По ее словам, чтобы в организм поступал кальций, стоит перейти на кисломолочные продукты в небольших количествах. Писарева уточнила, что у многих взрослых и детей часто не хватает ферментов, чтобы переваривать лактозу. В результате могут возникнуть неприятные ощущения в ЖКТ, боли и метеоризм, пишет «Вечерняя Москва».