Стало известно, как варить макароны и пельмени без их слипания

Повар Никита Соколов поделился с изданием Pravda.Ru рядом полезных советов о том, как правильно варить макароны и пельмени, чтобы избежать их слипания.

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Эксперт рекомендует использовать достаточное количество воды при варке макаронных изделий: примерно 1 литр воды на порцию. Добавление соли также может помочь предотвратить слипание продуктов. Важно в начале приготовления регулярно перемешивать макароны и пельмени, чтобы они не склеивались. Следует также внимательно следить за процессом приготовления и мешать продукты каждые 2 минуты.

Чтобы избежать слипания пельменей во время варки, повар рекомендует предварительно заморозить их на 10-15 минут. Этот метод поможет сохранить форму пельменей и предотвратит их слипание в процессе варки. Соколов подчеркивает, что важно не забывать регулярно перемешивать пельмени каждые 2 минуты во время приготовления.