Диетологи назвали неожиданные продукты, ускоряющие метаболизм

Метаболизм – это сложный процесс превращения пищи в энергию. Существует целый ряд продуктов, которые могут активировать его и помочь в поддержании здоровья.

Самые неожиданные из них назвали американские эксперты по питанию, передаёт ЗОЖ.news со ссылкой на портал She Finds.

Так, сыр тофу – растительный продукт на основе сои – оказался эффективным инструментом в поддержке метаболизма, он является одним из лучших для разгона метаболизма.

«Тофу – это постный белок, обогащённый питательными веществами, что делает его идеальным для тех, кто следит за весом», – рассказала диетолог Лиза Ричардс.

Как пояснила она, белок в тофу требует больше энергии для переваривания, временно увеличивая скорость метаболизма.

В свою очередь доктор Бен Шуфф высоко оценил листовую зелень, особенно шпинат и кале. По его словам, зелень насыщена питательными веществами, которые способствуют снижению веса, ускоряют обмен веществ и поддерживают стабильный уровень сахара в крови.

Ускорить процесс превращения пищи в энергию помогут и продукты с высоким содержанием белка.

«Белок требует больше энергии для переваривания, что повышает термический эффект пищи. Белковая еда не только поддерживает метаболизм, но и способствует сохранению и даже наращиванию мышечной массы», – объяснила эксперт по питанию Дестини Муди.

Ещё один важный продукт – корица. Хотя напрямую она не стимулирует метаболизм, но может оказать положительное воздействие на уровень сахара в крови, что поспособствует более эффективному обмену веществ.

«Корица помогает поддерживать метаболизм, особенно у тех, у кого есть факторы метаболического риска», – подчеркнул Шуфф.

И, наконец, пятый продукт, ускоряющий метаболизм – это куркума и её активный компонент куркумин.

Все последние исследования указали на противовоспалительные и антиоксидантные свойства куркумина, что может влиять на метаболические процессы.

«Термогенное воздействие специй, таких как куркума, стимулирует выработку тепла, активизируя сжигание калорий», – заявила доктор Нэнси Лин.

В то же время специалист по питанию Сан Мигель отметил, что «антиоксидантные свойства куркумы способны снижать резистентность к инсулину, уровень сахара в крови и другие метаболические нарушения, связанные с ожирением».