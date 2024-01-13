Диетологи назвали неожиданные продукты, ускоряющие метаболизм
Метаболизм – это сложный процесс превращения пищи в энергию. Существует целый ряд продуктов, которые могут активировать его и помочь в поддержании здоровья.
Самые неожиданные из них назвали американские эксперты по питанию, передаёт ЗОЖ.news со ссылкой на портал She Finds.
Так, сыр тофу – растительный продукт на основе сои – оказался эффективным инструментом в поддержке метаболизма, он является одним из лучших для разгона метаболизма.
«Тофу – это постный белок, обогащённый питательными веществами, что делает его идеальным для тех, кто следит за весом», – рассказала диетолог Лиза Ричардс.
Как пояснила она, белок в тофу требует больше энергии для переваривания, временно увеличивая скорость метаболизма.
В свою очередь доктор Бен Шуфф высоко оценил листовую зелень, особенно шпинат и кале. По его словам, зелень насыщена питательными веществами, которые способствуют снижению веса, ускоряют обмен веществ и поддерживают стабильный уровень сахара в крови.
Ускорить процесс превращения пищи в энергию помогут и продукты с высоким содержанием белка.
«Белок требует больше энергии для переваривания, что повышает термический эффект пищи. Белковая еда не только поддерживает метаболизм, но и способствует сохранению и даже наращиванию мышечной массы», – объяснила эксперт по питанию Дестини Муди.
Ещё один важный продукт – корица. Хотя напрямую она не стимулирует метаболизм, но может оказать положительное воздействие на уровень сахара в крови, что поспособствует более эффективному обмену веществ.
«Корица помогает поддерживать метаболизм, особенно у тех, у кого есть факторы метаболического риска», – подчеркнул Шуфф.
И, наконец, пятый продукт, ускоряющий метаболизм – это куркума и её активный компонент куркумин.
Все последние исследования указали на противовоспалительные и антиоксидантные свойства куркумина, что может влиять на метаболические процессы.
«Термогенное воздействие специй, таких как куркума, стимулирует выработку тепла, активизируя сжигание калорий», – заявила доктор Нэнси Лин.
В то же время специалист по питанию Сан Мигель отметил, что «антиоксидантные свойства куркумы способны снижать резистентность к инсулину, уровень сахара в крови и другие метаболические нарушения, связанные с ожирением».
Как ранее сообщала «Свободная Пресса», учёные обнаружили ген, препятствующий развитию ожирения.