Уютный и вкусный: готовим яблочный пирог с апельсиновой цедрой
В холодные выходные просто необходимо согреть дом ароматом свежей выпечки — яблочный пирог для этого подходит идеально. Эту выпечка соберет за столом всю семью, чтобы душевно провести время.
Ингредиенты:
700 грамм яблок (уже без косточек/пленок)
160 г (3 шт) яйца
100 мл молока или жирных сливок
120 г сахарной пудры
120 г муки
10 г ванильный сахар
Цедра мелкая одного апельсина
Смесь сахара и молотой корицы 2:1 — 30 г
Миндальные лепестки или кокосовые кранчи
Процесс приготовления:
Прямоугольную форму для кекса застелить пергаментом.
Яблоки нарезать тонкими слайсами.
Взбить яйца с сахаром, ванилью до кремовой консистенции. Добавить молоко (с жирными сливками 33-35% еще вкуснее), аккуратно вмешать в 3 этапа муку. Всыпаться цедру. Влить крем в яблоки и хорошо перемешать.
Выложить в форму, плотно прижать. Посыпать сахаром с корицей и можно миндальными лепестками или кокосовыми кранчами.
Выпекать в разогретой до 180-200С духовке 40 минут, выключить духовку, закрыть фольгой и оставить еще минут на 20 внутри
Достать из духовки, после полного остывания достать из формы, порезать и есть.
Фото: социальные сети