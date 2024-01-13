Уютный и вкусный: готовим яблочный пирог с апельсиновой цедрой

В холодные выходные просто необходимо согреть дом ароматом свежей выпечки — яблочный пирог для этого подходит идеально. Эту выпечка соберет за столом всю семью, чтобы душевно провести время.

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Ингредиенты:

700 грамм яблок (уже без косточек/пленок)

160 г (3 шт) яйца

100 мл молока или жирных сливок

120 г сахарной пудры

120 г муки

10 г ванильный сахар

Цедра мелкая одного апельсина

Смесь сахара и молотой корицы 2:1 — 30 г

Миндальные лепестки или кокосовые кранчи

Процесс приготовления:

Прямоугольную форму для кекса застелить пергаментом.

Яблоки нарезать тонкими слайсами.

Взбить яйца с сахаром, ванилью до кремовой консистенции. Добавить молоко (с жирными сливками 33-35% еще вкуснее), аккуратно вмешать в 3 этапа муку. Всыпаться цедру. Влить крем в яблоки и хорошо перемешать.

Выложить в форму, плотно прижать. Посыпать сахаром с корицей и можно миндальными лепестками или кокосовыми кранчами.

Выпекать в разогретой до 180-200С духовке 40 минут, выключить духовку, закрыть фольгой и оставить еще минут на 20 внутри

Достать из духовки, после полного остывания достать из формы, порезать и есть.