Врач перечислила продукты, которые должны быть на столе у каждого

Врач-терапевт Ирина Баранова рекомендует включать в рацион жителей страны, в том числе, и нижегородцев, определенный набор продуктов. К ним относятся лосось, брокколи, помидоры, авокадо и говяжья печень. Эту еду в разговоре с телеканалом 360 эксперт прямо называет «витаминными бомбами».

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Оказывается, лосось богат Омега 3 жирами, калием, фосфором и витаминами В и D. Он положительно влияет на кожу, волосы, уровень сахара и снижает риск Альцгеймера. Брокколи содержит калий, фосфор, магний, цинк, железо, кальций, витамины группы В, С и бета-каротин. Этот продукт положительно влияет на глаза и пищеварение.

А вот помидоры богаты клетчаткой, пектином и витаминами С, Е, В и фолиевой кислотой. Они улучшают память, иммунитет, кожу и волосы.

Любимое многими авокадо содержит мононенасыщенные жиры и помогает контролировать аппетит, снижает риск сердечных заболеваний и увеличивает стрессоустойчивость.