Для сытного обеда: готовим букатини с фрикадельками
Букатини — вид длинных макарон с отверстием по середине. Предлагаем использовать их для интересного рецепта с фрикадельками. Это вкусно, оригинально и очень сытно.
Ингредиенты:
Для фрикаделек:
- Фарш любой — 500 г
- Лук репчатый — 1 маленькая луковица
- Чеснок — 2 зубчика
- Яйцо — 1 шт
- Панировочные сухари — 1/3 стакана
- Тертый пармезан — 1/3 стакана
- Копчёная паприка — 1 ч.л.
- Орегано — 1/2 ч.л.
- Базилик по вкусу
- Соль, перец
Дополнительно:
- Мини шарики моцареллы — 14-16 шт
- Соус томатный маринара — 750 мл
- Паста букатини — 300 г
- Тертый пармезан — по вкусу
- Для маринары:
- Лук репчатый — 1 шт
- Чеснок — 3 зубчика
- Томаты в собственном соку или любые протертые томаты — 3 стакана
- Орегано
- Соль, перец
- Хлопья чили
Процесс приготовления:
- В глубокой сковороде разогрейте оливковое масло, обжарьте на нем нарезанный мелким кубиком лук, чеснок и хлопья чили. Добавьте томаты в собственном соку и тушите около 15 минут. Приправьте солью, перцем, орегано. Пюрируйте соус подгрудным блендером. Если соус получился кислым (зависит от сорта томатов), отрегулируйте кислоту небольшим количеством сахара.
- Для фрикаделек смешайте мелко нарезанный лук и чеснок с остальными ингредиентами. Сформируетесь фрикадельки, завернув в центр шарик моцареллы.
- Выложите фрикадельки в форму для запекания. Разогрейте духовку до 200 градусов и запекайте 20 минут.
- Отварите пасту по инструкции на упаковке.
- Фрикадельки поместите в соус. Посыпьте базиликом.
- Подавайте фрикадельки с пастой, посыпав сверху тертым пармезаном.