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Для сытного обеда: готовим букатини с фрикадельками

Букатини — вид длинных макарон с отверстием по середине. Предлагаем использовать их для интересного рецепта с фрикадельками. Это вкусно, оригинально и очень сытно.

Для сытного обеда: готовим букатини с фрикадельками
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Ингредиенты:

Для фрикаделек:

  • Фарш любой — 500 г
  • Лук репчатый — 1 маленькая луковица
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Яйцо — 1 шт
  • Панировочные сухари — 1/3 стакана
  • Тертый пармезан — 1/3 стакана
  • Копчёная паприка — 1 ч.л.
  • Орегано — 1/2 ч.л.
  • Базилик по вкусу
  • Соль, перец

Дополнительно:

  • Мини шарики моцареллы — 14-16 шт
  • Соус томатный маринара — 750 мл
  • Паста букатини — 300 г
  • Тертый пармезан — по вкусу
  • Для маринары:
  • Лук репчатый — 1 шт
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Томаты в собственном соку или любые протертые томаты — 3 стакана
  • Орегано
  • Соль, перец
  • Хлопья чили

Процесс приготовления:

  1. В глубокой сковороде разогрейте оливковое масло, обжарьте на нем нарезанный мелким кубиком лук, чеснок и хлопья чили. Добавьте томаты в собственном соку и тушите около 15 минут. Приправьте солью, перцем, орегано. Пюрируйте соус подгрудным блендером. Если соус получился кислым (зависит от сорта томатов), отрегулируйте кислоту небольшим количеством сахара.
  2. Для фрикаделек смешайте мелко нарезанный лук и чеснок с остальными ингредиентами. Сформируетесь фрикадельки, завернув в центр шарик моцареллы.
  3. Выложите фрикадельки в форму для запекания. Разогрейте духовку до 200 градусов и запекайте 20 минут.
  4. Отварите пасту по инструкции на упаковке.
  5. Фрикадельки поместите в соус. Посыпьте базиликом.
  6. Подавайте фрикадельки с пастой, посыпав сверху тертым пармезаном.
Еда