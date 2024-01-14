Какие нужно есть продукты, чтобы избавиться от отёков

Причины возникновения отёков могут быть разные. Например, сидение в одной и той же позе долгое время, употребление слишком большого количества солёной пищи, приём определённых лекарств. Решить эту проблему вам помогут некоторые продукты.

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Овёс. В нём содержится большое количество клетчатки, бета-глюкана. Поэтому овёс ускоряет кровообращение, устраняет отёки и защищает от их возникновения. Употребляйте этот продукт три раза в неделю.

Редис. В его составе много калия и фолиевой кислоты. Известно, что редис отличается мочегонным действием, избавляет от отёков.

Абрикос. Он богат калием. Съедайте три плода этого фрукта, чтобы получить его полезные свойства.

Ананас. Благодаря веществу бромелайну он помогает выводить воду из организма и расщепляет белки, вызывающие целлюлит.

Чай из одуванчика. В его состав входит много калия, поэтому он положительно влияет на почки и способствует выведению мочи.

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Розмариновый чай. Этот чай оказывает очищающее действие на организм. Кроме того, напиток отличается антиоксидантными свойствами, устраняет отёки.

Черника. Она играет важную роль в функционировании пищеварительной системы, предотвращении запоров.

Йогурт, молоко, кефир. Эти продукты богаты кальцием. Старайтесь выпивать до двух стаканов молока в течение дня.

Сельдерей. Он обладает мочегонным эффектом за счёт наличия в составе калия.

Петрушка. Это растение помогает снять отёки благодаря большому количеству витамина С и клетчатки.