Традиционный французский багет: рецепт с пошаговым приготовлением

В Париж ехать не придётся — позавтракать тостом с ароматным хлебом вы сможете у себя дома.

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Французский хлеб, особенно багет, известен своей хрустящей корочкой и нежным мякишем. Берите на заметку этот рецепт хрустящего хлебобулочного изделия.

Ингредиенты пшеничная мука — 680 г;

соль — 14 г;

сухие дрожжи — 7 г;

тёплая вода — 450 г;

растительное масло — 1/2 ст. л.

Приготовление

1. Просейте муку, добавьте сухие дрожжи и соль, перемешайте. Затем влейте тёплую воду и медленно помешивайте деревянной лопаткой. Если тесто будет сильно прилипать к лопатке, то опустите её в чашку с тёплой водой. Оставьте тесто, не накрывая, на пять минут отдохнуть.

2. Снова хорошенько перемешайте тесто лопаткой. Добавьте воду или муку при необходимости. Тесто должно получиться гладким, эластичным и слегка липким.

3. Переложите тесто на присыпанную мукой поверхность и замешивайте руками примерно минуту. Затем положите его в смазанную растительным маслом большую миску. Накройте плёнкой и уберите в холодильник на ночь.

4. На следующий день достаньте тесто из холодильника за два часа до выпекания. Сформируйте четыре багета и выложите на противень. Сбрызните маслом или присыпьте пшеничной/кукурузной мукой на выбор. Прикройте плёнкой на полтора часа.

5. За 15 минут до выпекания уберите плёнку. Острым ножом сделайте небольшие надрезы по диагонали изделия.

6. При выпечке хлеба важно создание пара. За 45 минут до выпекания включите духовку на 260°С, на дно духовки поставьте пустой противень. Как только поставите хлеб, налейте на дно раскалённого противня чашку кипятка и быстро закройте духовку.