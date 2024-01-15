Эндокринолог рассказала, почему при похудении нельзя есть обезжиренные продукты

Медик пояснила, "сидеть" на одних обезжиренных продуктах, когда хочется похудеть - миф. Все дело в том, что при уменьшении жиров в рационе люди, как правило, начинают есть больше углеводов.

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Соответственно, их профицит приведет лишь к обратному эффекту. Это происходит из-за того, что все питательные вещества из жирных продуктов достигают мозга в течение 10 минут, а из углеводных - за полчаса.