Эндокринолог рассказала, почему при похудении нельзя есть обезжиренные продукты
Медик пояснила, "сидеть" на одних обезжиренных продуктах, когда хочется похудеть - миф. Все дело в том, что при уменьшении жиров в рационе люди, как правило, начинают есть больше углеводов.
Соответственно, их профицит приведет лишь к обратному эффекту. Это происходит из-за того, что все питательные вещества из жирных продуктов достигают мозга в течение 10 минут, а из углеводных - за полчаса.
Поэтому, если хотите похудеть, лучше выбирать продукты, богатые множеством витаминов и полезных жиров. Это морская рыба, авокадо, орехи, яйца, пишет "Российская газета".