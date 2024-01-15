Эксперты перечислили сезонные овощи и зелень января

Во второй зимний месяц нужно активно есть капусту в разных видах: белокочанную, краснокочанную, брюссельскую и цветную. Овощ легко приготовить и сочетать с другими продуктами. Кроме того, капуста достаточно полезна. В ней содержатся витамины группы B, К, много витамина С (от 67 % до 133 % суточной нормы) и других биологически активных веществ. А квашеная капуста улучшает микрофлору кишечника.

Картофель тоже пригодится в январе. Его же можно заменить топинамбуром или пастернаком. Не стоит забывать про морковь, свеклу, репу, сельдерей и цикорий.

Репчатый лук нужно обязательно добавлять во время готовки. Разница в сортах в том, что рыжеватый обычно острый, белый - помягче, а красновато-коричневый - сладковатый. А лук-порей полезен при нарушении пищеварения, повышенном давлении и подагре.

Январь - время доставать заготовки: соленые огурцы и помидоры, квашеную капусту, кабачки, баклажаны, сладкий перец и чеснок.