Нутрициолог назвала жиросжигающие виды чая

Похудение - это сложная задача, и только употребление напитков недостаточно для достижения результата. Однако некоторые виды чая могут быть полезным дополнением к здоровому образу жизни и помочь сжигать жир. Нутрициолог Екатерина Кузина перечислила шесть видов чая, которые могут положительно влиять на процесс похудения.

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Имбирный чай обладает противовоспалительными свойствами и стимулирует обмен веществ. Употребление имбирного чая с медом и лимонным соком утром улучшает пищеварение и контролирует аппетит. Этот напиток эффективен как в холодном, так и в горячем виде.

Зеленый чай, богатый антиоксидантами, активирует метаболические процессы и обладает мягким мочегонным действием, что помогает устранить лишнюю жидкость из организма.

Пуэр благоприятно влияет на желудочно-кишечный тракт, способствует сжиганию жира в области живота и снижает уровень глюкозы в крови, уменьшая аппетит.

Мятный чай содержит ментол, который улучшает отток желчи, помогает расщеплять жиры и уменьшает вздутие живота. Розмариновый чай содержит вещества, ускоряющие метаболизм, и обладает мочегонными свойствами. Молочный улун помогает улучшить функцию печени и ускорить обмен веществ.