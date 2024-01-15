Врач объяснила, почему зимой полезно пить морсы

Эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова в беседе с изданием «Вести Подмосковья» напомнила о том, что зимой стоит включить в рацион полезные ягодные морсы. Напитки, приготовленные из клюквы, облепихи и калины, богаты витаминами (включая витамин С) и микроэлементами. Эти компоненты благотворно влияют на иммунную систему, что важно в холодное время года, когда свежих фруктов и овощей на столе становится меньше.

«Благодаря витамину С, содержащемуся в морсах, организм эффективнее борется с простудами и вирусами. Также многие ягоды, используемые для приготовления морса, богаты антиоксидантами, которые способствуют борьбе со свободными радикалами. Кроме того, в зимний период, когда люди часто пьют горячее и находятся в теплом помещении, необходимо поддерживать гидратацию - морсы отлично помогают увлажнить организм», - объяснила Екатерина Курбатова.

Сегодня морсы продаются в каждом магазине и ресторане, поэтому далеко не все готовят их дома. Собеседница издания «Вести Подмосковья» обратила внимание, что в домашнем напитке нет консервантов и искусственных добавок в отличие от покупной продукции. Вдобавок во время приготовления морса на своей кухне можно контролировать количество сахара и других ингредиентов, а также их качество.