Как приготовить макароны с сыром и беконом в духовке
Макароны с сыром и беконом в духовке – идеальный вариант для сытного ужина, который придется по душе не только взрослым, но и детям.
Преимущество этого рецепта в том, что все необходимые ингредиенты для данного блюда вы сможете найти в ближайшем супермаркете. При этом приготовление блюда не займет много времени.
Подробнее о том, как приготовить макароны с сыром и беконом в духовке, читайте в материале "Рамблера".
Ингредиенты:
- 400 г макарон;
- 200 г бекона (нарезанного на кусочки);
- 2 стакана тертого сыра (например, чеддер или гауда);
- 2 столовые ложки муки;
- 2 столовые ложки масла;
- 2 стакана молока;
- 1 чайная ложка горчицы;
- соль и перец по вкусу;
- панировка (по желанию).
Приготовление:
1. Согласно инструкции на упаковке, сварить макароны в крупной кастрюле с подсоленной водой до состояния аль-денте.
2. Обжарить нарезанный бекон на сковороде до хрустящей золотистой корочки.
3. Выложить бекон на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.
4. В средней кастрюле растопить масло на умеренном огне.
5. Постепенно добавить муку, постоянно помешивая, чтобы избежать комков.
6. Готовить в течение 2-3 минут до золотистого оттенка.
7. Постепенно влить молоко, продолжая помешивать. Варить соус до тех пор, пока он не загустеет.
8. Добавить горчицу и половину тертого сыра. Перемешать до полного растворения сыра. Приправить солью и перцем по вкусу.
9. В большой миске соединить макароны, поджаренный бекон и приготовленный соус. Тщательно перемешать, чтобы все ингредиенты были хорошо пропитаны соусом.
10. Переложить смесь в форму для запекания. Посыпать оставшимся тертым сыром (или добавить панировку для хрустящей корочки).
11. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут, пока не появится золотистая корочка.
12. Перед подачей можно украсить макароны свежими травами.