Макароны с сыром и беконом в духовке – идеальный вариант для сытного ужина, который придется по душе не только взрослым, но и детям.

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Преимущество этого рецепта в том, что все необходимые ингредиенты для данного блюда вы сможете найти в ближайшем супермаркете. При этом приготовление блюда не займет много времени.

Подробнее о том, как приготовить макароны с сыром и беконом в духовке, читайте в материале "Рамблера".

Ингредиенты: 400 г макарон;

200 г бекона (нарезанного на кусочки);

2 стакана тертого сыра (например, чеддер или гауда);

2 столовые ложки муки;

2 столовые ложки масла;

2 стакана молока;

1 чайная ложка горчицы;

соль и перец по вкусу;

панировка (по желанию).

Приготовление:

1. Согласно инструкции на упаковке, сварить макароны в крупной кастрюле с подсоленной водой до состояния аль-денте.

2. Обжарить нарезанный бекон на сковороде до хрустящей золотистой корочки.

3. Выложить бекон на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.

4. В средней кастрюле растопить масло на умеренном огне.

5. Постепенно добавить муку, постоянно помешивая, чтобы избежать комков.

6. Готовить в течение 2-3 минут до золотистого оттенка.

7. Постепенно влить молоко, продолжая помешивать. Варить соус до тех пор, пока он не загустеет.

8. Добавить горчицу и половину тертого сыра. Перемешать до полного растворения сыра. Приправить солью и перцем по вкусу.

9. В большой миске соединить макароны, поджаренный бекон и приготовленный соус. Тщательно перемешать, чтобы все ингредиенты были хорошо пропитаны соусом.

10. Переложить смесь в форму для запекания. Посыпать оставшимся тертым сыром (или добавить панировку для хрустящей корочки).

11. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут, пока не появится золотистая корочка.