Врач перечислила плюсы и минусы шаурмы

Главный врач ГКБ имени Виноградова, заслуженный врач России, профессор Ольга Шарапова назвала плюсы и минусы шаурмы.

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Эксперт напомнила, что шаурма представляет собой завернутое в лаваш куриное мясо в сочетании с овощами и соусом. Такое блюдо — отличный источник белка и клетчатки. Белок необходим человеку для поддержания мышечной массы и общего состояния здоровья, а клетчатка помогает нормализовать процесс пищеварения.

По словам врача, в составе шаурмы есть только один недостаток — высокая калорийность за счет соуса. Поэтому рекомендуется заказывать шаурму не чаще одного–двух раз в неделю. Домашнюю шаурму можно есть еще чаще, но соус стоит сделать на основе низкокалорийного йогурта.

Врач посоветовала тщательно выбирать места для покупки шаурмы. В лаваш могут завернуть несвежие ингредиенты, тогда возрастает риск заражения кишечной инфекции, передает МИР 24.

Ежегодно 15 января отмечается Всемирный день шаурмы. Шаурма является одной из самых популярных закусок в мире. Люди в больших количествах употребляют ее в таких странах, как Турция, Ливан, Израиль, Греция, а также во многих других странах Средиземноморья и Ближнего Востока, передает РИАМО.