Легкая и вкусная: низкокалорийная лазанья для тех, кто заботится о фигуре

Праздники позади, но все еще хочется чего-нибудь вкусненького, ведь на дворе по-прежнему зима. В то же время, пора подумать о фигуре и холестерине. Умелые хозяйки знают, как совместить приятное с полезным!

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Мы расскажем про небольшие хитрости, благодаря которым любимое итальянское блюдо лазанья станет менее калорийным и более полезным.

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Соевый фарш

Если ваша семья обожает классическую лазанью, то сделать ее более полезной поможет соевый фарш. Просто замените часть обычного фарша для начинки на соевый. В пропорции 50 на 50. Предварительно залейте его кипятком на 2 минуты. После чего добавьте к обжаренной начинке для лазаньи болоньезе за пять минут до готовности. И все! Ваша лазанья станет на 50% полезнее и дешевле!

Тем, кто никогда не готовил блюдо с добавлением соевого фарша, и совершенно уверен, что он на вкус как опилки, можно начать с замены мясного фарша на 20—30%. В таком случае ваше блюдо станет хотя бы на четверть полезнее, разве это не путь к стройности и здоровью?

Бешамель на гречневой муке

Все, кто всерьез увлекается лазаньей, знает, что главный секрет вкуснейшего блюда — удачный соус бешамель. Именно этот простой, шелковистый на вкус соус делает блюдо с любой начинкой нежной и сочной. Но если вы твердо решили заняться своим здоровьем, есть способ сделать классический соус французской кухни более легким.

Для начала замените обычную пшеничную муку в соусе на гречишную. Она придаст вашей лазанье пикантности, от чего блюдо только выиграет. Разумеется, гречневая мука намного полезнее для организма, чем пшеничная. Пропорции те же, что и в рецепте обычного бешамеля.

Мускатный орех

Прокалите гречишную муку на сковороде с щепотью мускатного ореха. Эта специя незаменима в приготовлении бешамеля для лазаньи, и не важно, готовите ли вы классический соус или пробуете новый рецепт. Мускат очень благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, нормализует пищеварение и стимулирует выработку эндорфина, помогая бороться с депрессией, что особенно актуально в сезон ледяных бурь, морозов и холодного ветра.

Кокосовое масло

Для тех, кто следит за холестерином и хочет расстаться с послепраздничными килограммами, есть еще один радикальный совет: замените сливочное масло для бешамеля на кокосовое. Оно, в отличие от сливочного, не содержит холестерина и гораздо легче усваивается организмом.

На кокосовом или оливковом масле обжарьте и начинку. Так она получится более сочной и вкусной, а заметить разницу в замене ингредиентов смогут лишь искушенные гурманы.

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