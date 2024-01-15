Шеф-повар перечислил признаки свежей и вкусной рыбы

Шеф-повар Александр Гуряев объяснил, как выбрать вкусную и безопасную для здоровья рыбу. Эксперт перечислил ключевые показатели свежести этого продукта.

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«Качественная рыба выглядит так, будто ее только что выловили из воды: у нее блестящая и немного влажная, но не липкая чешуя. А сухой пятнистой рыбы с первыми признаками окисления следует избегать – это явный признак залежавшегося продукта», – отметил он.

Говоря о жабрах, повар напомнил, что они должны быть здорового красного цвета. У разных видов рыбы жабры могут быть как ярких, так и темных оттенков, однако они не должны быть посеревшими и выделять плохо пахнущую слизь. При этом Гуряев напомнил, что недобросовестные продавцы давно научились окрашивать жабры кровью, поэтому не стесняйтесь принюхиваться и тщательно изучать товар.

Кроме того, перед покупкой следует обязательно заглянуть рыбе в глаза. Они должны быть выпуклыми и блестящими, а самое главное – ясными. Мутная радужка всегда указывает о не первой свежести продукта.

Говоря о замороженной рыбе, повар подчеркнул, что тут внимание нужно уделять цвету морепродукта – равномерный, без подозрительных пятен. Также необходимо ознакомиться с упаковкой. Убедитесь, что пакет не поврежден и хорошо запечатан. При нарушении целостности упаковки есть большой риск заражения продукта бактериями, передает Life.ru.