Диетолог рассказал, какие пельмени менее вредные

Свинина, говядина, баранина, используемые в начинку классических пельменей содержат много насыщенных жиров, переизбыток которых в организме, может вызвать проблемы с сердцем, развитие диабета, ожирения и даже деменции.

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По мнению Кабанова, особенно опасны изделия, в которых сочетаются три вида мясного фарша.

Альтернативу эксперт видит в пельменях с фаршем из растительного мяса. По словам диетолога, непрофессионал вряд ли сможет определить, что фарш неживотного происхождения. А меж тем в таких пельменях нет насыщенных жиров, а белок растительный.

На второе место в беседе с Pravda.ru Кабанов поставил пельмени с куриным или индюшачьим фаршем. Такие изделия подойдут детям и аллергикам.

Кроме этого, диетолог рекомендовал пельмени с красной рыбой, которая насыщена омега-кислотами.