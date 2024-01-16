Чем полезна хурма для здоровья

Известно, что хурма обладает большим количеством преимуществ для здоровья. Особенно важно её есть в зимнее время.

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Источник питательных веществ. В 168 г хурмы содержится 118 ккал, 31 г углеводов, 1 г белков, 0,3 г жиров, 6 г клетчатки. Есть в ней также витамины А, С, Е, К, В1, В2, В6, калий, медь, марганец, магний, фосфор.

Источник мощных антиоксидантов. Известно, что антиоксиданты предотвращают или замедляют повреждение клеток. Это связано со снижением вероятности развития болезней сердца, сахарного диабета, рака, болезни Альцгеймера. Богаты плоды хурмы и бета-каротином.

Польза для сердца. Это в первую очередь связано с наличием в хурме флавоноидных антиоксидантов.

Verywell Fit

Уменьшение воспаления. С хроническим воспалением связаны рак, сахарный диабет, артрит, ожирение.

Высокое содержание клетчатки. Это помогает снизить уровень «плохого» холестерина в крови.