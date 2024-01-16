Диетологи назвали лучшие варианты быстрых завтраков для похудения

Даже если вы на диете, завтрак может быть быстрым и сытным. Вот несколько блюд, которые вам точно понравятся.

© Ferra.ru

Творог с черникой и измельчёнными грецкими орехами. Творог - это низкокалорийный белок. Вместе с с ягодами и грецкими орехами у вас получится сбалансированный завтрак.

Протеиновый батончик с бананом. Выбирайте те, что содержат минимум сахара, а также хотя бы 3 г клетчатки и 10 г белка.

Бублик цельнозерновой с сыром и ветчиной. Цельнозерновой бублик содержит всего 100 ккал. Добавьте к нему ломтик сыра и канадский бекон, чтобы получить менее 300 ккал.

Греческий йогурт и ореховое масло. Первым делом выберите йогурт без сахара. Благодаря добавлению к нему орехового масла вы получите дополнительный заряд белка, немного клетчатки и большое количество полезных жиров.

Протеиновый коктейль со смесью сухофруктов и орехов. Выбирайте протеиновую смесь, в которой будет 3 г или меньше сахара на порцию. Клетчатки в ней должно быть хотя бы 2 г. Орехи и сухофрукты не должны содержать сахара вообще.

Shutterstock

Вафли из замороженного протеина с арахисовым маслом. Из вафель вы получите белок, который сделает блюдо более сытным.

Овсянка быстрого приготовления. Добавьте к ней миндаль, чтобы получить полезные жиры и белки, и клубнику, чтобы получить клетчатку. Если вам нужно больше белка, то вместо воды при приготовлении овсянки возьмите коровье молоко.

Протеиновые хлопья. Вы можете также смешать сухие хлопья с изюмом и арахисом.

Финики в ореховом масле с семенами конопли. Богатые клетчаткой финики сочетайте с источником белков и жиров.

Нарезанное сваренное вкрутую яйцо на рисовом пироге с пюре из авокадо. По данным Американской кардиологической ассоциации, яйца рекомендуется употреблять здоровым взрослым людям как часть диеты, способствующей здоровью сердца.