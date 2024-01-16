Ученые предупредили о смертельной опасности употребления старых солений

Преподаватель кафедры общей биологии и биоэкологии российского вуза Елизавета Ли рассказала, почему употребление старых солений, маринованных грибов и квашеной капусты может стать смертельно опасным.

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Ли напомнила, что средний срок годности домашних солений – два года, маринованных грибов и варенья с косточками – не более одного года, квашеную капусту же можно оставить на более долгий срок, до тех пор, пока она не прокиснет. При этом лучше всего они хранятся при низких температурах, например, в погребе или холодильнике.

Биолог пояснила, что в соленьях, которые хранятся слишком долго, может вырабатываться ядовитая синильная кислота, а также размножаться бактерии Clostridium botulinum, которые провоцируют ботулизм, сопровождающийся сухостью во рту, проблемами со зрением, проблемами с кишечником и функциями глазодвигательных нервов.