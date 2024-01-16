Ученые предупредили о смертельной опасности употребления старых солений

Биолог Ли предупредила о способности старых солений спровоцировать ботулизм
Преподаватель кафедры общей биологии и биоэкологии российского вуза Елизавета Ли рассказала, почему употребление старых солений, маринованных грибов и квашеной капусты может стать смертельно опасным.
Ли напомнила, что средний срок годности домашних солений – два года, маринованных грибов и варенья с косточками – не более одного года, квашеную капусту же можно оставить на более долгий срок, до тех пор, пока она не прокиснет. При этом лучше всего они хранятся при низких температурах, например, в погребе или холодильнике.
Биолог пояснила, что в соленьях, которые хранятся слишком долго, может вырабатываться ядовитая синильная кислота, а также размножаться бактерии Clostridium botulinum, которые провоцируют ботулизм, сопровождающийся сухостью во рту, проблемами со зрением, проблемами с кишечником и функциями глазодвигательных нервов.
Перед тем, как употреблять в пищу соленья, Ли порекомендовала проверить, не вздута ли у них крышка, нет ли на ней ржавчины, а на банке – черных и коричневых пятен. При наличии этих признаков она посоветовала выбросить банку. Также к признакам испорченных солений биолог отнесла склизкость и густоту рассола и неприятный запах, ее слова передают "Известия".