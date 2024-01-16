Российские ученые создали «умный» фруктовый лед
«Союзснаб» запускает в продажу новый стабилизатор для фруктового льда, созданный на основе исследований вкусовых рецепторов человека. Новый ингредиент позволит сбалансировать органолептические свойства и устойчивость к таянию.
Как пояснили ученые редакции sfera.fm, основная проблема в производстве фруктового льда в сочетании вкусовых качеств с другими характеристиками, важными для мороженого. Так, сложность вызывает необходимость учесть сопротивляемость мороженого к таянию — если сделать упор на эту характеристику, получается продукт с неудачной структурой и слабым вкусом. Связано это с тем, как движутся слои фруктового льда друг относительно друга: слишком медленно, чтобы полноценно высвободить вкус.
«Наш инновационный подход главным образом учитывает поведение вкусовых рецепторов человека и оптимальное сочетание компонентов на базе этих исследований», — прокомментировала Русанова Елена Петровна, руководитель Научно-исследовательского центра пищевой промышленности и фармацевтики.
Представители «Союзснаб» утверждают, что новый продукт «Стабилизатор 551» Денайс обеспечит микрокристаллическую структуру, которая позволит чувствовать 100% вкуса и даже избежать использования ароматизаторов.
Ранее sfera.fm сообщала, что «Коровка из Кореновки» запустила в производство линейку сгущенного молока со вкусами мороженого — пломбир, шоколад и крем-брюле.
Российские ученые создали «умный» фруктовый лед