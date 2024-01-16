Российские ученые создали «умный» фруктовый лед

Как пояснили ученые редакции sfera.fm, основная проблема в производстве фруктового льда в сочетании вкусовых качеств с другими характеристиками, важными для мороженого. Так, сложность вызывает необходимость учесть сопротивляемость мороженого к таянию — если сделать упор на эту характеристику, получается продукт с неудачной структурой и слабым вкусом. Связано это с тем, как движутся слои фруктового льда друг относительно друга: слишком медленно, чтобы полноценно высвободить вкус.