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Названы пять лучших продуктов и напитков, которые можно употреблять после тренировки

Для достижения хороших результатов после тренировки не следует нагружать свой организм нездоровой пищей — ему необходимы питательные вещества для регенерации и получения новой энергии. Эксперт по питанию Элизабет Шоу назвала лучшие продукты и напитки, которые можно есть после занятий спортом.

Названы пять лучших продуктов и напитков, которые можно употреблять после тренировки
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  • Гранатовый сок. Он содержит антиоксиданты, которые защищают клетки от свободных радикалов, и калий, необходимый для поддержания мышечной функции.
  • Шоколадное молоко. Напиток без добавления сахара богат полезными белками, углеводами и калием.
  • Костный бульон. Он содержит белки, калий, натрий, магний, кальций и фосфор — питательные вещества, которые помогают организму восстанавливаться после тренировки.
  • Фисташки. Они снабжают организм белком и важными электролитами, такими как калий и натрий.
  • Сыр. Он тоже является отличным источником белка.
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