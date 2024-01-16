Названы пять лучших продуктов и напитков, которые можно употреблять после тренировки
Для достижения хороших результатов после тренировки не следует нагружать свой организм нездоровой пищей — ему необходимы питательные вещества для регенерации и получения новой энергии. Эксперт по питанию Элизабет Шоу назвала лучшие продукты и напитки, которые можно есть после занятий спортом.
- Гранатовый сок. Он содержит антиоксиданты, которые защищают клетки от свободных радикалов, и калий, необходимый для поддержания мышечной функции.
- Шоколадное молоко. Напиток без добавления сахара богат полезными белками, углеводами и калием.
- Костный бульон. Он содержит белки, калий, натрий, магний, кальций и фосфор — питательные вещества, которые помогают организму восстанавливаться после тренировки.
- Фисташки. Они снабжают организм белком и важными электролитами, такими как калий и натрий.
- Сыр. Он тоже является отличным источником белка.
Чемпионат.com: главные новости