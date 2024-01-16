Названы пять лучших продуктов и напитков, которые можно употреблять после тренировки

Для достижения хороших результатов после тренировки не следует нагружать свой организм нездоровой пищей — ему необходимы питательные вещества для регенерации и получения новой энергии. Эксперт по питанию Элизабет Шоу назвала лучшие продукты и напитки, которые можно есть после занятий спортом.