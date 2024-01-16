Повар: карп или щука лучше всего подойдут для ухи

"У всех этих видов рыб очень мягкое и нежное мясо, оно хорошо сочетается с овощами и специями, имеет насыщенный вкус и не очень дорогое. Рекомендуется использовать свежую, только что пойманную рыбу, это поможет лучше сохранить вкус и качество блюд", — посоветовал эксперт.