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Врач Малышева: Употребление блюд с кетчупом провоцирует развитие атеросклероза

Регулярное употребление кетчупа с блюдами может привести к атеросклерозу, поскольку соус содержит большое количество сахара и соли. Об этом в эфире программы «Жить здорово» рассказала врач Елена Малышева.

Врач Елена Малышева заявила, что кетчуп провоцирует развитие атеросклероза
© runews24.ru

Она отметила, что в этом популярном соусе лишь 10-30% помидоров, а вот сахара 35%.

Иммунолог Андрей Продеус подтвердил, что помидоры – единственный полезный продукт в кетчупе, но для пользы лучше употреблять не соус, а свежие овощи, где содержится гораздо больше ликопина.

Сахар вредит сосудам, повреждает оболочку сосудистой стенки. Организм реагирует на проблему и откладывает жир на ранке. А это влечёт за собой образование атеросклеротической бляшки.

Врачи предложили заменить кетчуп на томатную пасту.

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух также считает кетчуп одним из самых вредных соусов.

Еда
Екатерина Кашух
Андрей Продеус
Елена Малышева