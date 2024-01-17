Врач Елена Малышева заявила, что кетчуп провоцирует развитие атеросклероза

Регулярное употребление кетчупа с блюдами может привести к атеросклерозу, поскольку соус содержит большое количество сахара и соли. Об этом в эфире программы «Жить здорово» рассказала врач Елена Малышева.

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Она отметила, что в этом популярном соусе лишь 10-30% помидоров, а вот сахара 35%.

Иммунолог Андрей Продеус подтвердил, что помидоры – единственный полезный продукт в кетчупе, но для пользы лучше употреблять не соус, а свежие овощи, где содержится гораздо больше ликопина.

Сахар вредит сосудам, повреждает оболочку сосудистой стенки. Организм реагирует на проблему и откладывает жир на ранке. А это влечёт за собой образование атеросклеротической бляшки.

Врачи предложили заменить кетчуп на томатную пасту.