Эндокринолог объяснила, почему картофель безопасен при похудении

Исследователи утверждают, что исключение жиров, включая картофель, из рациона при похудении может привести к большему накоплению жира на животе.

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Доктор Екатерина Янг отмечает, что многие предпочитают продукты с низким содержанием жиров при похудении, но это не всегда правильный подход, так как уменьшение потребления жиров приводит к увеличению углеводов в рационе. Жиры содержат питательные вещества, которые быстрее усваиваются организмом и помогают контролировать потребление пищи.

Для похудения рекомендуется употреблять продукты, богатые витаминами и полезными жирами, такие как морская рыба, авокадо, орехи и яйца. Картофель, особенно вареный охлажденный, содержит резистентный крахмал, который полезен для микрофлоры кишечника, поэтому его не следует исключать из рациона. Однако не рекомендуется употреблять картофельное пюре при снижении жировой массы.