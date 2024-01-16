Эндокринолог объяснила, почему картофель безопасен при похудении
Исследователи утверждают, что исключение жиров, включая картофель, из рациона при похудении может привести к большему накоплению жира на животе.
Доктор Екатерина Янг отмечает, что многие предпочитают продукты с низким содержанием жиров при похудении, но это не всегда правильный подход, так как уменьшение потребления жиров приводит к увеличению углеводов в рационе. Жиры содержат питательные вещества, которые быстрее усваиваются организмом и помогают контролировать потребление пищи.
Для похудения рекомендуется употреблять продукты, богатые витаминами и полезными жирами, такие как морская рыба, авокадо, орехи и яйца. Картофель, особенно вареный охлажденный, содержит резистентный крахмал, который полезен для микрофлоры кишечника, поэтому его не следует исключать из рациона. Однако не рекомендуется употреблять картофельное пюре при снижении жировой массы.
100 граммов отваренного в кожуре картофеля содержат 17 мг витамина C, что также полезно для организма. Баланс жиров в рационе играет важную роль для здоровья, избыток или недостаток жиров могут негативно повлиять на вес в долгосрочной перспективе.