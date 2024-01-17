Перечислены самые полезные для здоровья сухофрукты

Фрукты - неотъемлемая часть здоровой диеты. Причём как свежие, так и сушёные. Вот какие варианты сухофруктов полезнее всего.

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Курага. В засушенном виде она считается хорошим источником калия (важен для гидратации, сокращения мышц), меди (нужна для образования эритроцитов).

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Сушёный чернослив. Это хороший источник растворимой и нерастворимой клетчатки, которая обеспечивает нормальное пищеварение и регулярный стул.

Сушёный инжир. Из него вы сможете получить калий, кальция магний. Эти вещества полезны для здоровья костей, сердечно-сосудистой системы и мышц.

Сушёные яблоки. Эти сухофрукты обычно менее калорийны, чем остальные. При этом в них много меди, которая поддерживает здоровье иммунной системы и образование эритроцитов.

Сушёная клюква. Она содержит витамин С и многие другие важные питательные вещества. В том числе довольно большое количество клетчатки (4,2 г на 0,5 стакана).

Сушёные манго. В сушёном виде хранить этот фрукт можно гораздо дольше, чем в свежем. При этом вы получаете те же питательные вещества. К примеру, порция в 1/2 стакана даёт 33% рекомендуемой суточной дозы витамина С.

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Изюм. Как правило, в нём много сахара и калорий. Но при разумном употреблении изюм помогает укреплять кости, поддерживает в норме пищеварение, уровень железа.

Сушёные финики. Они отличаются длительным сроком хранения. Полезны для иммунитета, содержат много антиоксидантов.

Сушёные груши. В их состав входит большое количество антиоксидантов и флавоноидов. Также каждые полстакана сушёных груш содержат 4 г клетчатки, которая полезна для пищеварения, борется с воспалением, снижает вероятность развития болезней сердца.

Сушёная вишня. Она сохраняет большую часть антиоксидантов, которые есть в свежей вишне. Известно, что в свежем виде этот продукт связан со снижением окислительного стресса, улучшением лабораторных показателей, связанных с питанием, и улучшением сна.

Сушёные бананы. Они умеренно калорийны, и большую часть этих калорий составляют углеводы. Есть в бананах также белок, клетчатка, калий.

Сушёный кокос. Кокосовую стружку вы можете добавить в смузи, боулы асаи, выпечку и многое другое. Однако помните, что даже небольшое количество сушёного кокоса содержит много жиров и калорий.