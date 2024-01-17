Врачи: живот можно убрать при отказе от одного продукта

Иногда бывает достаточно внести в рацион одно изменение, чтобы лишний жир начал уходить из "проблемных" зон. Запустить этот процесс поможет отказ от привычного сладкого напитка, передает Pronews.gr со ссылкой на специалистов.

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Речь идет не только про газировку, пакетированные сладкие фруктовые соки, энергетические напитки. Добавленный сахар в большом количестве также может содержаться в морсах, магазинном чае, смузи. Его часто добавляют в ароматизированное и растительное молоко и прочие напитки с привлекательными этикетками.

Как объяснили медики, добавленный сахар является источником пустых калорий, которые не несут особую питательную ценность.

"Без клетчатки или связанных с ней витаминов и минералов вы получаете дозу сахара, которая может резко повысить уровень сахара в крови, а также спровоцировать желание есть больше сладкого в течение дня", - считают специалисты.

Медики уверяют, что отказ только от одних сладких напитков, если они постоянно присутствуют в рационе человека, поможет заметно снизить вес.

Действительно, достаточно распространена такая ситуация, когда пациенты запрещают себе сахар, но при этом запивают еду различными морсами, лимонадами, тем самым накапливая опасные жидкие калории, ранее отметила врач-диетолог Лиза Афинская.

Коварство сладких напитков в том, что их незаметно для себя люди пьют бутылками, особенно летом. Между тем, стаканчик газировки или магазинного морса может заменить кусок торта с жирным кремом, дав примерно столько же калорий.