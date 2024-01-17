Ученые рассказали, как правильно пить кофе
Ученые определились, сколько чашек кофе в день можно выпивать. Согласно рекомендациям врачей, ежедневно допускается употребление не более четырех чашек напитка, пишет Daily Mail.
Однако кофе нельзя пить в вечернее время, поскольку в противном случае это приведет к нарушению сна.
Нарушение сна в свою очередь приведет к проблемам со здоровьем, включая болезни сердца, почек, высокое кровяное давление и диабет.
Слишком рано пить кофе тоже не рекомендуется. Поэтому ученые говорят, что первая чашка должна быть выпита не ранее 9.30 утра.
Это позволит человеку получить максимальный заряд энергии и избежать нервозности.
Между тем, по данным итальянских исследователей, этот напиток способен снизить риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона. Также сообщалось, что по утрам помогает проснуться теплая лимонная вода, а клюква помогает продлить жизнь на 31%.