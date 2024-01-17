Ученые рассказали, как правильно пить кофе

Ученые определились, сколько чашек кофе в день можно выпивать. Согласно рекомендациям врачей, ежедневно допускается употребление не более четырех чашек напитка, пишет Daily Mail.

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Однако кофе нельзя пить в вечернее время, поскольку в противном случае это приведет к нарушению сна.

Нарушение сна в свою очередь приведет к проблемам со здоровьем, включая болезни сердца, почек, высокое кровяное давление и диабет.

Слишком рано пить кофе тоже не рекомендуется. Поэтому ученые говорят, что первая чашка должна быть выпита не ранее 9.30 утра.

Это позволит человеку получить максимальный заряд энергии и избежать нервозности.