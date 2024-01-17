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Можно ли похудеть на ананасовой диете: отвечает врач

Правда ли ароматный плод обладает жиросжигающим эффектом, или это всего лишь миф? Отвечает диетолог Антонина Стародубова в беседе с «Москвой 24». По словам эксперта, ананас действительно содержит фермент бромелайн, который улучшает расщепление белков и обладает противовоспалительным действием. Но волшебства от лакомства ждать не стоит.

Можно ли похудеть на ананасовой диете: отвечает врач
© Super.ru

«Несмотря на наличие бромелайна, жиросжигающим эффектом ананасы не обладают. Поэтому рассчитывать на то, что можно скорректировать избыточную жировую массу тела, ничего не меняя в питании, а просто дополнительно добавив в свой рацион, например, этот фрукт, нельзя»

Это не значит, что ананасы не могут принести пользу, в них содержатся кальций, магний, цинк, йод, бета-каротин, витамины С, В1, В2, В6 и PP, органические кислоты и клетчатка. Однако чрезмерное употребление может привести к расстройствам пищеварения. Диетолог посоветовала съедать не более 300 граммов в день и отдавать предпочтение свежим или замороженным ананасам. В консервированном виде они менее полезны, так как теряют часть важных веществ.

Ранее шеф-повар Алексей Павлов рассказал, как выбрать зрелый ананас и не купить «кислятину».

Еда
Антонина Стародубова
Алексей Павлов