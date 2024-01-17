Можно ли похудеть на ананасовой диете: отвечает врач

Правда ли ароматный плод обладает жиросжигающим эффектом, или это всего лишь миф? Отвечает диетолог Антонина Стародубова в беседе с «Москвой 24». По словам эксперта, ананас действительно содержит фермент бромелайн, который улучшает расщепление белков и обладает противовоспалительным действием. Но волшебства от лакомства ждать не стоит.

«Несмотря на наличие бромелайна, жиросжигающим эффектом ананасы не обладают. Поэтому рассчитывать на то, что можно скорректировать избыточную жировую массу тела, ничего не меняя в питании, а просто дополнительно добавив в свой рацион, например, этот фрукт, нельзя»

Это не значит, что ананасы не могут принести пользу, в них содержатся кальций, магний, цинк, йод, бета-каротин, витамины С, В1, В2, В6 и PP, органические кислоты и клетчатка. Однако чрезмерное употребление может привести к расстройствам пищеварения. Диетолог посоветовала съедать не более 300 граммов в день и отдавать предпочтение свежим или замороженным ананасам. В консервированном виде они менее полезны, так как теряют часть важных веществ.