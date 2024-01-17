Роскачество: зеленый салат нужно хранить отдельно от других овощей в холодильнике

По словам экспертов, отдавать предпочтение стоит ярким, сочным листьям без тёмных пятен и гнили. Ещё лучше брать тот, что в горшочке. Проверьте, чтобы наружные листья кочанного салата плотно прилегали к основанию и сам кочан «не разваливался».

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Хранить зелёный салат стоит отдельно от других овощей в холодильнике. Чтобы он быстро не завял, его нужно поместить в полиэтиленовый или бумажный пакет. Срок хранения — два-три дня. Мокрые листья класть в холодильник не стоит.

При приготовлении салата листья лучше не резать, а рвать руками. Солить и добавлять масло стоит непосредственно перед подачей. Кстати, лучше всего сгодится оливковое или льняное. Чтобы салат стал ароматнее можно добавить розмарин, мяту, кинзу или базилик.