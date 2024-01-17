ОСН: личи нужно очистить и освободить от косточки

После этого нужно надрезать мякоть и удалить косточку. Уточняется, что личи можно есть в свежем виде, а также приготовить напитки или десерты. По словам экспертов, фрукт хорошо сочетается с жасминовым чаем. При выборе плодов специалисты советуют обращать внимание на их цвет. Он должен быть розово–красным. Кожура при этом должна быть целой, без повреждений, вмятин и пятен.