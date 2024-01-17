Три вкусных и питательных зимних супа от шеф-повара

Вы за уши не оттащите от тарелки друзей и родных.

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Тыквенный суп с куркумой

Что нам понадобится:

Лук — 1 шт.

Оливковое масло — 2 ст.л.

Овощной бульон — 600 мл.

Морковь — 2 шт.

Куркума — 2 ч. л.

Половинка тыквы.

Черный перец и соль.

Кокосовое молоко — 1 стакан.

Как готовим:

В глубокую кастрюлю вливаем пару ложек оливкового масла. Добавляем лук и мешаем примерно 8 минут. Заливаем бульон, кокосовое молоко, тыкву и куркуму. Дожидаемся, пока бульон закипит и уменьшаем огонь. Пропускаем суп через блендер, подаем с тыквенными семечками, поджаренными на сковороде.

Грибной суп-пюре

Что нам понадобится:

Белые грибы — 1 кг.

Оливковое масло — 2 ст.л.

Лук — 2 шт.

Чеснок — 3 зубчика.

Бальзамический уксус.

Соль, перец.

Консервированная фасоль.

Бульон из овощей.

Как готовим:

В сковороду добавляем масло и грибы. При жарке помешиваем грибы, ждем, пока из них выпарится жидкость. Добавляем немного масла, чеснок и лук. Готовим около 5 минут, затем добавляем в кастрюлю с бульоном и парой ложек фасоли. Пропускаем суп через блендер. Готовое блюдо можно украсить обжаренными грибами.

Томатный суп

Что нам понадобится:

Помидоры — 1 кг.

Оливковое масло — 2 ст.л.

Красный перец и зубчик чеснока.

Соль, перец.

Тмин, кориандр.

Кокосовое молоко — 1 стакан.

Свежая зелень по вкусу.

Сливочное масло — 200 г.

Как готовим: