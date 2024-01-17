Три вкусных и питательных зимних супа от шеф-повара
Вы за уши не оттащите от тарелки друзей и родных.
Тыквенный суп с куркумой
Что нам понадобится:
Лук — 1 шт.
Оливковое масло — 2 ст.л.
Овощной бульон — 600 мл.
Морковь — 2 шт.
Куркума — 2 ч. л.
Половинка тыквы.
Черный перец и соль.
Кокосовое молоко — 1 стакан.
Как готовим:
В глубокую кастрюлю вливаем пару ложек оливкового масла. Добавляем лук и мешаем примерно 8 минут. Заливаем бульон, кокосовое молоко, тыкву и куркуму. Дожидаемся, пока бульон закипит и уменьшаем огонь. Пропускаем суп через блендер, подаем с тыквенными семечками, поджаренными на сковороде.
Грибной суп-пюре
Что нам понадобится:
Белые грибы — 1 кг.
Оливковое масло — 2 ст.л.
Лук — 2 шт.
Чеснок — 3 зубчика.
Бальзамический уксус.
Соль, перец.
Консервированная фасоль.
Бульон из овощей.
Как готовим:
В сковороду добавляем масло и грибы. При жарке помешиваем грибы, ждем, пока из них выпарится жидкость. Добавляем немного масла, чеснок и лук. Готовим около 5 минут, затем добавляем в кастрюлю с бульоном и парой ложек фасоли. Пропускаем суп через блендер. Готовое блюдо можно украсить обжаренными грибами.
Томатный суп
Что нам понадобится:
Помидоры — 1 кг.
Оливковое масло — 2 ст.л.
Красный перец и зубчик чеснока.
Соль, перец.
Тмин, кориандр.
Кокосовое молоко — 1 стакан.
Свежая зелень по вкусу.
Сливочное масло — 200 г.
Как готовим:
Нарезаем помидоры, разогреваем глубокую сковороду или небольшую кастрюлю. Добавляем оливковое и сливочное масло, лук, соль и перец. Тушим под крышкой около 10 минут. Добавляем к луку чеснок и специи. Мешаем около минуты, бросаем помидоры в кастрюлю. Добавляем стакан кокосового молока и половину стакана воды. Тушим 10 минут. Заливаем суп в блендер и измельчаем до консистенции крема. Подаем суп с сухариками.