Самая вкусная рыба в мире: неожиданный ТОП-10

Польза рыбы для человеческого организма многим хорошо известна. Она богата полинасыщенными жирными кислотами, является богатым источником фосфора, калия, кальция, серы, йода, цинка и других элементов, необходимых для оптимальной работы органов, хорошего самочувствия, здоровой сияющей кожи и красивых волос.

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Благо, рыба не только полезный продукт, но и вкусный. Но какая из многочисленных сортов самая-самая? "Рамблер" изучил мнения шеф-поваров и составил рейтинг самой вкусной рыбы в мире.

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Лосось

Открывает гастрономическую десятку единственный и неповторимый лосось, блюда с которым встречаются чуть ли не в каждом кафе и ресторане. И это вовсе неудивительно: его маслянистый вкус и нежная структура идеально сочетаются с самыми различными гарнирами и соусами, будь то картофельное пюре, рис арборио или сальса из манго. Лосось, определенно, наиболее универсальный и приятный на вкус представитель своей группы. К тому же, он входит в тройку самых насыщенных омега-3 жирами рыб, поэтому специалисты зачастую рекомендуют включать его в свой рацион вне зависимости от времени года и массы тела.

Тунец

Еще один достаточно популярный и часто встречающийся как в продуктовых магазинах, так и заведениях общественного питания сорт рыбы. Специфический вкус тунца, который немного различается у разных видов, делает его фаворитом среди фанатов сытной и ароматной рыбы. Еще один универсальный представитель своей группы: сочетается со многими продуктами и специями, подходит как для основного блюда, так и легких закусок, салатов.

Палтус

Мясо палтуса сладкое, нежное, достаточно плотное и практически без костей. Данный сорт рыбы хорошо выдерживает высокие температуры как во время жарки, так и запекания. Отличный вариант для тех, кто заботится о своем здоровье и любит сытную рыбу, которая не перебивает другие вкусы блюда. Настоящий деликатес с чуть сладковатым послевкусием. При приготовлении палтуса важно учитывать, что некоторые его виды обладают повышенным процентом жирности. Кроме того, само по себе мясо палтуса хорошо впитывает в себя жиры, на которых готовится, поэтому его калорийность при жарке становится значительно выше, нежели при запекании.

Треска

Треска – классический фаворит шеф-поваров и не только, известный своим мягким вкусом и шелушащейся белой мякотью. Эту рыбу часто готовят с привычными гарнирами, например, с жареным картофелем и розмарином, но ее тонкий вкус хорошо сочетается и с более изысканными продуктами. Треску ценят приверженцы правильного питания и здорового образа жизни, так как она низкокалорийна и содержит большое количество белка.

Арктический голец

В чистейших водах арктических регионов обитает настоящая жемчужина под названием арктический голец. Если вы никогда о ней не слышали, самое время обратить на нее внимание. Рыба славится своим уникальным вкусом и бархатистой текстурой. Тонкое балансирование между мягкостью и насыщенностью вкуса делает арктического гольца одной из самых вкусных рыб в мире. Мясо напоминает мясо горбуши и форели, однако оно не такое жирное – в этом, определенно, один из главных его плюсов.

Махи-махи (корифена)

Рыба с необычным названием махи-махи – это нежирная плотная текстура с мягким сладким вкусом. Отлично раскрывается при приготовлении на гриле, запекании, жарке. Сочетается с любыми гарнирами и приправами, в ресторанах чаще всего подается с тропическими фруктами или яркими специями, так как считается деликатесом. Это вкусная рыба с низким содержанием углеводов и жиров, которая скрасит ваш рацион и не обернется лишними калориями.

Тилапия

Тилапия – белое, нежное и нежирное мясо, слегка напоминающее куриное, не имеет мелких костей и характерного для рыбы аромата. Ее тоже можно жарить, запекать, готовить на пару и фаршировать, так как она максимально впитывает в себя любые маринады, соусы и приправы. Тилапия живет недолго в сравнении с другими сортами рыбы (например, диким лососем и камбалой) и не успевает накопить в себе какие-либо вредные элементы, поэтому считается безопасным деликатесом.

Красный снэппер (луциан)

Ценится за свою плотную текстуру и ореховый вкус, что делает его особенным и выделяет на фоне других сортов рыбы. Характерная красная кожица и слегка сладковатый вкус красного луциана делают его визуально привлекательным гастрономическим яством. Красный снэппер обычно жарят или запекают целиком, так как мясо достаточно тонкое. Это ароматная белая рыба, которую отлично дополняет зелень.

Рыба-меч

Далеко не многие сорта рыбы обладают такой же привлекательностью, как рыба-меч. Благодаря своему яркому внешнему виду и притягательному вкусу она считается настоящим деликатесом на кухнях разных стран мира. Известная своей твердой мясистой текстурой и насыщенным вкусом, рыба-меч воплощает в себе суть кулинарного совершенства.

Морской окунь