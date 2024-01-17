Проще, чем кажется: какие растения помогут укрепить иммунитет

День народного целителя не зря празднуют 14 января. Пора очистить организм от шлаков после всех праздников. Да и иммунитет укрепить — самое время. Лучше всего сделать это с помощью трав, сборов, настоек, которые продаются в любой аптеке и стоят недорого. А поможет нам в этом завкафедрой фитотерапии РУДН Елена Корсун.

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— По данным отечественных и зарубежных фитотерапевтов (специалистов по траволечению. — «ВМ»), частота осложнений при использовании фитопрепаратов не превышает даже одного процента.

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И целесообразность использования растительных препаратов при лечении или профилактике заболеваний доказана уже давно. Тем более стоит обратить на них внимание, так как в последние годы получила широкое распространение так называемая лекарственная болезнь. Это когда организм перегружен от бесконтрольного приема препаратов — жаропонижающих, антибактериальных. Это становится опасным для организма.

Поэтому фитотерапия может стать отличным способом оздоровить организм без последствий. Также, если у вас есть хронические заболевания, растительные препараты помогут с профилактикой, окажут положительное воздействие на организм. Те же травяные сборы быстро выводят токсические вещества из организма — эффективно чистят организм после праздников, улучшают функции печени и многое-многое другое.

Розмарин с утра, на ночь — лаванда

Если у вас разладился сон, на ночь полезно вдыхать эфирное масло лаванды, это прекрасное успокаивающее средство. А розмарин — великолепно бодрит с утра. Например, можно приготовить такой бодрящий розмариновый напиток: чайную ложку листьев розмарина завариваем стаканом кипятка, даем немного настояться, добавляем кусочек лимона и мед. Также можно добавить в заварку несколько листочков мелиссы или заварив 1 чайную ложку сбора прованских трав (розмарин, базилик, майоран, чабрец, душица).

Если радости маловато

Дефицит солнечного света и активности (в морозы много не погуляешь) приводит к недостатку серотонина (гормона радости) у нас в организме. Для улучшения настроения можно заварить готовый сбор. Как правило, в него входят зверобой, лабазник, иван-чай, вереск, пустырник, боярышник (цветы, плоды, листья), донник, липа (цветы, листья), ромашка, календула, синюха, березовый лист. 2–3 столовые ложки готового сбора на 200–400 мл кипятка, настоять 30–60 минут, процедить, пить в течение дня как чай. Можно заварить повторно.

Ароматная профилактика

Почти все эфирные масла обладают бактерицидным действием, эффективны против вирусов. Кроме того, они способны стимулировать либо успокаивать нервную систему, нормализовывать работу пищеварительного тракта и других систем. Главное — выбрать марку эфирных масел. Помните, что качественное масло стоит примерно от 400 рублей за флакончик 10 мл.

Укрепляем иммунитет

Берем тимьян, несколько ягод рябины и небольшое количество ламинарии. По половине чайной ложки каждого сырья заливаем двумя стаканами кипятка и получаем примерно пол-литра ароматного настоя, который можно принимать в течение суток.

При первых симптомах простуды

Поможет настойка эхинацеи или прополиса. Если температура уже начала подниматься, незаменимы липа, бузина и шалфей. В аптеке можно найти бальзамы и растительные смеси, приготовленные из этих растений. Смеси заваривают согласно инструкции на упаковке, а бальзам принимают так: растворяют 3–4 чайные ложки в одной чашке обычного чая.

Очищаем печень

После каникул у многих из нас возникает чувство, что организм нуждается в «очистке» от шлаков — все-таки алкоголь и нездоровая пища даром не проходят. Врачи считают, что здоровая печень не нуждается в специальных способах «очистки», но облегчить работу этого важного органа мы можем с помощью препаратов на основе растительного сырья. Только покупать их лучше, предварительно посоветовавшись с врачом. Отличный помощник печени — отвар шиповника, а также другие желчегонные дары природы: мята, мелисса, кукурузные рыльца, бессмертник. Курс приема обычно составляет от 2 до 3 недель. Очень полезны для печени зелень и морковь.

Поправиться быстрее

Поможет знаменитый «Сбор Трескунова», названный по имени его изобретателя, академика Карпа Трескунова, корифея российского траволечения. Смешиваем 3 части иван-чая, 1 часть лепестков календулы, 3 части цветков липы сердцевидной, 1 часть цветков ромашки аптечной. 1 столовую ложку этой смеси помещаем в эмалированную посуду, заливаем 2 стаканами кипятка, плотно закрываем крышкой и греем на водяной бане 30 минут. Затем охлаждаем, процеживаем и добавляем кипяченой воды до получения 2 стаканов настоя. Пьем по четверти стакана каждый час первые два дня.

Помощь желудку

После обильных застолий самая «тяжелая», например белковая, пища застревает в желудочно-кишечном тракте и создает ряд неудобств — тяжесть, метеоризм, ощущение раздутости. Нам кажется, мы страшно растолстели. Чтобы избавиться от этих излишков, полезен чай на сборе корней одуванчика, дягиля, цикория, солодки, коры крушины, травы кипрея (иван-чая), тысячелистника, дербенника, хвоща, душицы, исландского мха и других. 1 столовую ложку заливаем 500 мл кипятка, настаиваем ночь в термосе или фарфоровой посуде, процеживаем. Принимаем по 150 мл 3 раза в день за 30 минут до еды курсом 10 дней.

Бесценная клетчатка

Для того чтобы восстановить работу желудка, избавиться от токсинов, привести вес в порядок, введите в свой рацион клетчатку. Например, псиллиум — порошок из шелухи подорожника. Это ценнейший пищевых волокон. Одна столовая ка (5 г) цельной шелухи псиллиума держит 4 г растворимой клетчатки! получить такое количество понадобилось бы съесть, например, 200 г брокколи. Порошок псиллиума можно просто разбавлять водой (1 столовую ложку на стакан воды) и выпивать до или после приема пищи. Его же можно смешивать с кефиром, йогуртом, соками.

Гастрит утихнет

Часто люди, испытывающие боли в желудке, сами себе назначают терапию травами. Но в данном случае самолечение совсем не полезно: имеет значение, с чем связан ваши гастрит — с повышенной или пониженной кислотностью. Это принципиально важно, поскольку фитопрепараты при пониженной кислотности могут навредить тем, у кого она повышена.

Можно, но осторожно

Есть растительные препараты, которые небезопасны. Например, противопоказаны при беременности, повышенной кислотности, тромбозе. Даже такая, казалось бы, полезная травка, как тысячелистник, может навредить, если у вас склонность к образованию тромбов. Клевер противопоказан при пониженной свертываемости крови. С осторожностью надо относиться к препаратам омелы, солодки, элеутерококка, женьшеня. А такие сильнодействующие травы, как чистотел, можно применять только под контролем врача.

Не забываем про почки

Еще один орган, которому пришлось потрудиться в праздники, — это почки. Травяные сборы для поддержания почек могут включать спорыш, полевой хвощ , плоды боярышника. Чай на сборах этих растений снижает риск образования камней в почках, но не только. Он полезен для сосудов: помогает их укрепить, а также уменьшает риск образования холестериновых бляшек.

От боли в горле

Раствор половины чайной ложки прополиса в 200 мл воды поможет ослабить боль в горле. С этой же целью можно полоскать горло настоями ромашки, шалфея или эвкалипта.

Формы выпуска

Травы в аптеках и на маркетплейсах продаются в разных формах. По отдельности, в виде сборов и настоек — спиртовых, водно-спиртовых и масляных. Инструкция по применению должна обязательно прилагаться к упаковке

Как заваривать?