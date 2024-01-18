Врач рассказала о дешевых аналогах дорогих полезных продуктов

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, какими дешевыми аналогами можно заменить дорогие полезные продукты.

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Кашух напомнила, что здоровым питанием считается сбалансированное, при котором в рационе присутствуют овощи, фрукты, зерновые, а также источники жиров и белка. Помимо этого, она указала на то, что дорогие и фермерские продукты априори не являются более полезными. Даже в случае их употребления специалист порекомендовала ограничить количество соли, сахара и насыщенных жиров в рационе.

Врач также добавила, что питаться сбалансированно можно и без крупных финансовых затрат. Так, телятину она посоветовала заменить говядиной, а также не забывать чередовать красное мясо с белым куриным. При выборе рыбы эксперт также посоветовала обратить внимание на более дешевые ее виды: горбушу вместо семги, минтай вместо трески и камбалу вместо палтуса, а также приобретать консервы и замороженную рыбу, так как полезных веществ в ней почти столько же, сколько в обычной.

Альтернативой дорогим орехам и суперфудам может стать гречка, содержащая много полезных элементов, таких как железо, белок и множество витаминов, семенами льна можно заменить семена чиа, так как они сходны по своим свойствам.