Ученые перечислили продукты, помогающие женщинам сохранить здоровье к старости
Женщины, потребляющие большое количество белка, реже страдают от хронических заболеваний и чаще к старости сохраняют свое здоровье. Об этом свидетельствует исследование The American Journal of Clinical Nutrition.
Участницами исследования стали свыше 48 тысяч женщин. Ученые выявили, что участницы, получавшие растительный белок из овощей, фруктов, бобовых и макарон, на 46 процентов реже страдали от сердечных заболеваний, рака и диабета. Лучше оказались также показатели их когнитивных и психических функций.
На шесть процентов чаще хорошее самочувствие отмечалось у испытуемых, которые потребляли животный белок. Он содержится в курице, рыбе, морепродуктов и молоке. По словам ведущего автора исследования Андреса Ардиссона, потребление в среднем возрасте преимущественно растительного белка и частично — животного, способствует сохранению здоровья к старости.
Также «универсальным продуктом» для женщин старше 50 лет считаются ягоды. Содержащиеся в них клетчатка, витамин C и противовоспалительные флавоноиды помогают контролировать вес, а также защищают от диабета, болезни сердца и онкологии. Улучшают они и кратковременную память, передает журнал.
Врач-диетолог Татьяна Залетова также назвала напиток, который способствует замедлению старения.