Ученые перечислили продукты, помогающие женщинам сохранить здоровье к старости

Женщины, потребляющие большое количество белка, реже страдают от хронических заболеваний и чаще к старости сохраняют свое здоровье. Об этом свидетельствует исследование The American Journal of Clinical Nutrition.

© Вечерняя Москва

Участницами исследования стали свыше 48 тысяч женщин. Ученые выявили, что участницы, получавшие растительный белок из овощей, фруктов, бобовых и макарон, на 46 процентов реже страдали от сердечных заболеваний, рака и диабета. Лучше оказались также показатели их когнитивных и психических функций.

На шесть процентов чаще хорошее самочувствие отмечалось у испытуемых, которые потребляли животный белок. Он содержится в курице, рыбе, морепродуктов и молоке. По словам ведущего автора исследования Андреса Ардиссона, потребление в среднем возрасте преимущественно растительного белка и частично — животного, способствует сохранению здоровья к старости.

Также «универсальным продуктом» для женщин старше 50 лет считаются ягоды. Содержащиеся в них клетчатка, витамин C и противовоспалительные флавоноиды помогают контролировать вес, а также защищают от диабета, болезни сердца и онкологии. Улучшают они и кратковременную память, передает журнал.