Врач-эндокринолог Екатерина Янг дала советы по питанию зимой, указав на самые вредные и полезные продукты на столе.

В холодное время года врач посоветовала особенно избегать продуктов с пустыми калориями. Это чипсы, пончики, газировка, соусы, а также полуфабрикаты, пишет эндокринолог в своем Telegram-канале.

Кроме того, следует быть аккуратнее с пищей, которая отличается высоким гликемическим индексом. В списке врача пшено, каши быстрого приготовления, белый хлеб, булочки, мед. Едва ли пойдут организму на пользу "пластиковые" овощи и фрукты.

Екатерина Янг посоветовала обратить внимание на более полезные и доступные сезонные корнеплоды. Есть их можно в печеном, вареном, тушеном виде.

"Это корень петрушки, сельдерея, свекла, репа, морковь, брюква", - перечислила врач, добавив, что корнеплоды являются источником хороших углеводов.

При этом их отличает "богатый витаминный и минеральный состав", что помогает восполнить дефициты.

Специалист считает, что зимой на столе должна быть "сезонная" квашеная капуста. Помимо того, что в ней много витамина С, она также эффективна для улучшения желчеоттока и усвоения железа.

"Повышает кислотность. Увеличивает количество полезных бактерий и снижает число "плохих". Эффективна против Candida", - добавила специалист.

Квашеную капусту можно использовать как закуску или гарнир, а также комбинировать с другими овощами. Классический винегрет - прекрасный зимний салат, считают медики.

Не стоит забывать и про гранаты. Их особая ценность заключается в том, что они содержат эллаговую кислоту - это антиоксидант.

Эта кислота "помогает омолаживать организм, замедляя реакции окисления и препятствуя накоплению свободных радикалов, защищает клетки от влияния канцерогенов", отметила врач.

Также в списке полезных продуктов зимой тыква и цитрусовые.

"Тыква - это источник бета-каротина и клетчатки. Цитрусовые повышают кислотность желудочного сока, поэтому улучшают пищеварение", - заключила специалист.