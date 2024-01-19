Витаминный заряд: 6 салатов, которые помогут сделать полный детокс организма
После новогодних праздников и холодов надо помочь организму восстановиться.
«Клопс» собрал 5 рецептов салатов, которые избавят от шлаков и насытят витаминами.
1. Салат со свёклой и черносливом
Прекрасно восполняет недостаток железа, а значит, даёт бодрость и повышает работоспособность, что зимой особенно ценно.
Ингредиенты
- Свёкла — 1 штука
- Чернослив без косточки — 100 г
- Сыр рассольный (фета, сиртаки, брынза) — 80 г
- Орехи (грецкие или кедровые, можно кунжут или смесь семечек) — 30 г
- Розмарин
- Оливковое масло
Способ приготовления
Свёклу испечь в духовке или микроволновке, очистить, нарезать кубиками. Чернослив залить кипятком на 10–15 мин, нарезать небольшими кусочками. Сыр нарезать так же, как свёклу. Мягкий сыр будет немного разламываться, брынза — держать форму. Добавить розмарин и орехи, заправить маслом и перемешать.
2. Салат с авокадо и камамбером
Яркий и свежий, он поднимет настроение и станет прекрасным гарниром к рыбе или говядине. В холодную погоду нам просто жизненно необходимы жиры, которых как раз много в авокадо и сыре.
Ингредиенты
- Авокадо — полплода
- Черри — 150 г
- Камамбер или бри — 80 г
- Красный лук — полголовки
- Зелень
- Соль, оливковое масло
Способ приготовления
Лук нарезать тонкими кольцами, немного посолить и помять рукой, чтобы дал сок. Черри нарезать половинками, а сыр и авокадо – кубиками. Всё соединить, добавить зелень и заправить маслом.
3. Зелёный салат с пророщенными семенами дайкона и вялеными томатами
Этот салат — спасение для ослабшего иммунитета и потускневшего лица. Проросшие семена дайкона богаты кислородом, который улучшает работу внутренних, а сельдерей — суперщётка для токсинов, которые мы так старательно накопили за праздники.
Ингредиенты
- Пророщенные семена дайкона — 2 столовых ложки
- Сельдерея — 2 стебля
- Микс-салат
- Авокадо — 1 штука
- Огурец — 1 штука
- Вяленые томаты — 5-6 штук
- Травы: сушёные орегано и базилик
- Оливковое масло или масло из-под томатов
Способ приготовления
Сельдерей и авокадо нарезать кубиками, а томаты и огурец — полосками. Салат порвать на несколько частей, чтобы удобно было есть. Добавить пророщенные семена дайкона, травы, соль по вкусу и заправить оливковым маслом.
4. Салат с печенью индейки
Хочется лёгкого и одновременно сытного блюда? Это как раз тот случай! И заметим, минимум углеводов – ни одного лишнего миллиметра на талии.
- Ингредиенты
- Печень индейки — 150 г
- Свежий огурец — 1 штука
- Солёный огурец — 1 штука
- Зелёный горошек — 150 г
- Пекинская капуста — 100 г
- Морковь — 1 штука
- Укроп
- Растительное масло
Способ приготовления
Печень отварить и нарезать небольшими кусочками. Морковь натереть на тёрке для морковки по-корейски или нарезать тонкой соломкой. Огурцы порубить на мелкие кубики. Пекинскую капусту нашинковать. Всё смешать, добавить горошек и зелень, заправить.
5. Салат с хурмой и дорблю
Оригинальное сочетание сладкого вкуса хурмы и терпко-солёного ароматного сыра – это то, что сделает праздничным любой ужин. К тому же хурма – прекрасный источник витаминов группы В, их нам очень не хватает зимой.
Ингредиенты для салата
- Хурма твёрдая (королёк) — 1 штука
- Сыр дорблю — 70 г
- Руккола — 100 г
- Салат любой — 100 г
- Зелень
Способ приготовления
Хурму и сыр нарезать кубиками. Салат порвать руками – от соприкосновения с металлом он теряет полезные свойства и вкусовые качества. Тщательно смешать все ингредиенты для заправки. Заправить салат и аккуратно перемешать.
6. Салат с рукколой и каперсами
Лёгкий салат с ноткой кислинки, который не навредит фигуре, даже если съесть на ночь целый таз. Мало кто знает, что каперсы обладают антиоксидантными и антидиабетическими свойствами, а по уровню железа могут сравниться даже с говяжьей печенью.
Ингредиенты для салата
- Пекинская капуста — 6-7 листов
- Рукола — 100 г
- Черри — 10-12 штук
- Огурец — 1 штука
- Каперсы — 2 столовых ложки
Ингредиенты для заправки
- Греческий йогурт — 2,5 столовых ложки
- Дижонская горчица — 1 чайная ложка
Способ приготовления
Пекинскую капусту нашинковать, огурцы нарезать на полоски, черри разрезать на две части (если крупные, то на четыре). Руколу порвать руками. Добавить каперсы и заправить греческим йогуртом, смешанным с дижонской горчицей.