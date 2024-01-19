6 салатов, которые помогут сделать полный детокс организма

После новогодних праздников и холодов надо помочь организму восстановиться.

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«Клопс» собрал 5 рецептов салатов, которые избавят от шлаков и насытят витаминами.

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1. Салат со свёклой и черносливом

Прекрасно восполняет недостаток железа, а значит, даёт бодрость и повышает работоспособность, что зимой особенно ценно.

Ингредиенты

Свёкла — 1 штука

Чернослив без косточки — 100 г

Сыр рассольный (фета, сиртаки, брынза) — 80 г

Орехи (грецкие или кедровые, можно кунжут или смесь семечек) — 30 г

Розмарин

Оливковое масло

Способ приготовления

Свёклу испечь в духовке или микроволновке, очистить, нарезать кубиками. Чернослив залить кипятком на 10–15 мин, нарезать небольшими кусочками. Сыр нарезать так же, как свёклу. Мягкий сыр будет немного разламываться, брынза — держать форму. Добавить розмарин и орехи, заправить маслом и перемешать.

2. Салат с авокадо и камамбером

Яркий и свежий, он поднимет настроение и станет прекрасным гарниром к рыбе или говядине. В холодную погоду нам просто жизненно необходимы жиры, которых как раз много в авокадо и сыре.

Ингредиенты

Авокадо — полплода

Черри — 150 г

Камамбер или бри — 80 г

Красный лук — полголовки

Зелень

Соль, оливковое масло

Способ приготовления

Лук нарезать тонкими кольцами, немного посолить и помять рукой, чтобы дал сок. Черри нарезать половинками, а сыр и авокадо – кубиками. Всё соединить, добавить зелень и заправить маслом.

3. Зелёный салат с пророщенными семенами дайкона и вялеными томатами

Этот салат — спасение для ослабшего иммунитета и потускневшего лица. Проросшие семена дайкона богаты кислородом, который улучшает работу внутренних, а сельдерей — суперщётка для токсинов, которые мы так старательно накопили за праздники.

Ингредиенты

Пророщенные семена дайкона — 2 столовых ложки

Сельдерея — 2 стебля

Микс-салат

Авокадо — 1 штука

Огурец — 1 штука

Вяленые томаты — 5-6 штук

Травы: сушёные орегано и базилик

Оливковое масло или масло из-под томатов

Способ приготовления

Сельдерей и авокадо нарезать кубиками, а томаты и огурец — полосками. Салат порвать на несколько частей, чтобы удобно было есть. Добавить пророщенные семена дайкона, травы, соль по вкусу и заправить оливковым маслом.

4. Салат с печенью индейки

Хочется лёгкого и одновременно сытного блюда? Это как раз тот случай! И заметим, минимум углеводов – ни одного лишнего миллиметра на талии.

Ингредиенты

Печень индейки — 150 г

Свежий огурец — 1 штука

Солёный огурец — 1 штука

Зелёный горошек — 150 г

Пекинская капуста — 100 г

Морковь — 1 штука

Укроп

Растительное масло

Способ приготовления

Печень отварить и нарезать небольшими кусочками. Морковь натереть на тёрке для морковки по-корейски или нарезать тонкой соломкой. Огурцы порубить на мелкие кубики. Пекинскую капусту нашинковать. Всё смешать, добавить горошек и зелень, заправить.

5. Салат с хурмой и дорблю

Оригинальное сочетание сладкого вкуса хурмы и терпко-солёного ароматного сыра – это то, что сделает праздничным любой ужин. К тому же хурма – прекрасный источник витаминов группы В, их нам очень не хватает зимой.

Ингредиенты для салата

Хурма твёрдая (королёк) — 1 штука

Сыр дорблю — 70 г

Руккола — 100 г

Салат любой — 100 г

Зелень

Способ приготовления

Хурму и сыр нарезать кубиками. Салат порвать руками – от соприкосновения с металлом он теряет полезные свойства и вкусовые качества. Тщательно смешать все ингредиенты для заправки. Заправить салат и аккуратно перемешать.

6. Салат с рукколой и каперсами

Лёгкий салат с ноткой кислинки, который не навредит фигуре, даже если съесть на ночь целый таз. Мало кто знает, что каперсы обладают антиоксидантными и антидиабетическими свойствами, а по уровню железа могут сравниться даже с говяжьей печенью.

Ингредиенты для салата

Пекинская капуста — 6-7 листов

Рукола — 100 г

Черри — 10-12 штук

Огурец — 1 штука

Каперсы — 2 столовых ложки

Ингредиенты для заправки

Греческий йогурт — 2,5 столовых ложки

Дижонская горчица — 1 чайная ложка

Способ приготовления