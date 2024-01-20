Раз-два и готово! Оригинальный торт в банке
Чтобы приготовить вкусный десерт, вовсе не обязательно несколько часов проводить на кухне у духовки. Для этого всего лишь нужно знать интересный рецепт торта в банке — оригинально, быстро и очень эффектно!
Ингредиенты (для банки на 1 литр):
- 550 г рикотты
- 100 г миндального ореха
- 50 г сахара
- 100 г сахарного или песочного печенья,
- 90 г клюквы
- 90 г голубики
Процесс приготовления:
Рикотту слегка взбить с сахаром.
Миндаль и печенье перемолоть в крошку (каждый отдельно).
В банку слоями выкладывать: печенье, рикотта, ягода, миндаль, рикотта, ягода и т.д.
Дать пропитаться пару часов.
Удобнее делать порционно в нескольких баночках.
Фото: социальные сети