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Раз-два и готово! Оригинальный торт в банке

Чтобы приготовить вкусный десерт, вовсе не обязательно несколько часов проводить на кухне у духовки. Для этого всего лишь нужно знать интересный рецепт торта в банке — оригинально, быстро и очень эффектно!

Раз-два и готово! Оригинальный торт в банке
© Eva.ru

Ингредиенты (для банки на 1 литр):

  • 550 г рикотты
  • 100 г миндального ореха
  • 50 г сахара
  • 100 г сахарного или песочного печенья,
  • 90 г клюквы
  • 90 г голубики

Процесс приготовления:

Рикотту слегка взбить с сахаром.

Миндаль и печенье перемолоть в крошку (каждый отдельно).

В банку слоями выкладывать: печенье, рикотта, ягода, миндаль, рикотта, ягода и т.д.

Дать пропитаться пару часов.

Удобнее делать порционно в нескольких баночках.

Фото: социальные сети

Еда