Ученые рассказали, влияет ли употребление фруктового сока на вес человека

JAMA Pediatrics: употребление фруктового сока связано с увеличением веса.

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Команда ученых из Университета Торонто выяснила, что потребление 100-процентного фруктового сока может увеличивать вес у детей. Результаты исследования опубликованы в издании JAMA Pediatrics.

Специалисты провели обзор высококачественных исследований, проводившихся по этой теме.

Проанализировав 17 работ, ученые пришли к выводу, что каждая дополнительная порция фруктового сока может увеличивать индекс массы тела на 0,03. ИМТ используют, чтобы оценить, есть ли у человека избыточный вес или его дефицит. При этом в расчет принимается рост и вес.

Однако в 25 исследованиях влияния 100-процентных фруктовых соков на взрослых данные, полученные авторами работы, были очень противоречивыми. С одной стороны, употребление сока повышало риск прибавки веса на 210 граммов. Между тем клинические исследования с группой сравнения связи между соком и увеличением массы тела не выявили.

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