Всемирный день любителей сыра: рекомендации по выбору продукта

20 января отмечается Всемирный день любителей сыра. О полезных свойствах продукта и о том, как его правильно выбирать, рассказал специалист Роспотребнадзора Азамат Научинов.

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Эксперт подчеркнул, что в сыре высокое содержание витаминов А, группы В и аминокислот, а также кальция и калия. За счет полезной "начинки" продукт снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. При частом употреблении зубы и кости становятся крепче, а волосы - сильными и блестящими.

В сыре также высокое содержание пребиотиков, которые помогают заселять микрофлору лактобактериями. В итоге у человека повышается иммунитет.

«Сыр – хороший источник белков, а также жиров. Если вы съедите 200 граммов, то закроете суточную потребность в них», – подчеркнул эксперт.

Но при покупке следует быть внимательными. Азамат Научинов рекомендует в первую очередь проверить надпись на этикетке – сыр или сырный продукт. Во втором случае допускается частичное использование заменителей молочного жира.

Также следует изучить состав и обратить внимание на срок годности. Специалист Роспотребнадзора советует отдать предпочтение сыру в фабричной упаковке. Она гарантирует отсутствие посторонних микроорганизмов.

Внешний вид также очень важен. Не допускается наличие на поверхности трещин. Корка должна быть ровной и тонкой, без повреждений, покрыта полимерной пленкой. Цвет может быть от белого до светло-желтого. Главное, чтобы он был ровным по всей массе продукта.

Консистенция у качественного сыра эластичная и однородная. Плесень допускается только на специальных сортах. Запах не должен быть прогорклым, тухлым и сальным.