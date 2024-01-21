Выпечка для зимних выходных: готовим миндальное печенье с джемом
Миндальное печенье станет еще вкуснее, если добавить к нему джем — используйте любый вкус, главное, чтобы он был густым. Отлично получится с апельсиновым или мандариновым.
Ингредиенты:
150 г миндальной муки или мелко измельченного миндаля
50 г пшеничной муки
70 г сахара
2 яичных белка категории С1
щепотка соли
цедра апельсина или лимона 1 ч. л.
густой апельсиновый джем
миндальные лепестки
Процесс приготовления:
Смешать миндальную муку, муку, сахар, цедру и соль.
Белки взбить до мягких пиков.
Добавить сухие ингредиенты, перемешать.
Формировать шарики размером с грецкий орех.
Выложить на противень, приплюснуть и чайной ложкой по центру сделать углубление. Наполнить джемом, посыпать миндальными лепестками и выпекать в заранее разогретой до 160 С 17-20 минут.
Полностью остудить, при желании посыпать сахарной пудрой.
Фото: свободные интернет-источники