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Выпечка для зимних выходных: готовим миндальное печенье с джемом

Миндальное печенье станет еще вкуснее, если добавить к нему джем — используйте любый вкус, главное, чтобы он был густым. Отлично получится с апельсиновым или мандариновым.

Выпечка для зимних выходных: готовим миндальное печенье с джемом
© Eva.ru

Ингредиенты:

150 г миндальной муки или мелко измельченного миндаля

50 г пшеничной муки

70 г сахара

2 яичных белка категории С1

щепотка соли

цедра апельсина или лимона 1 ч. л.

густой апельсиновый джем

миндальные лепестки

Процесс приготовления:

Смешать миндальную муку, муку, сахар, цедру и соль.

Белки взбить до мягких пиков.

Добавить сухие ингредиенты, перемешать.

Формировать шарики размером с грецкий орех.

Выложить на противень, приплюснуть и чайной ложкой по центру сделать углубление. Наполнить джемом, посыпать миндальными лепестками и выпекать в заранее разогретой до 160 С 17-20 минут.

Полностью остудить, при желании посыпать сахарной пудрой.

Фото: свободные интернет-источники

Еда