Специалисты рассказали, как выбрать качественные замороженные овощи
По ее словам, в магазине нужно сразу заглянуть в холодильник, в котором хранятся овощи. На термометре должно быть в среднем -18 градусов.
Если пакет вздулся, то продукт мог испортиться. Слипшиеся комки внутри говорят о повторной заморозке, а значит пользы почти не осталось. Лучше всего покупать овощи, расфасованные в прозрачные пакеты, чтобы оценить качество.
Далее нужно проверить дату изготовления. Производитель обязан замораживать овощи, когда те находятся на пике спелости, вкуса и цвета - в сезон урожая. То есть в августе-сентябре.
Овощные смеси зачастую изготавливают в другое время. В них кладут подсушенные и снова размоченные ингридиенты. Или же те, которые очень долго хранились, потеряли свой вкус и запас витаминов. Упаковки, на которых указан срок годности 2-3 года, брать не стоит - такой продукт не должен храниться более года.
Овощи на развес, по словам специалиста, должны быть натурального яркого цвета и храниться в чистом холодильнике. Картофель не должен быть потемневшим, морковь - пожелтевшей, а брокколи - почерневшей. Бледные овощи часто сильно переморожены.
Чтобы овощи при готовке сохранили вкус и текстуру, нельзя размораживать их перед использованием, надо сразу опускать в кипяток. Для варки достаточно 5-7 минут.
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