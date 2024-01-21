Врачи рассказали, кому лучше ограничить употребление творога в рационе

Творог, известный своим содержанием кальция, полезен для здоровья костей, однако врачи предостерегают от рассматривания его как единственного источника кальция. Эффективная усвояемость кальция зависит от наличия витамина D в организме.

© runews24.ru

Травматолог-ортопед Алексей Баженов в беседе с 74.ru подчеркивает, что без достаточного уровня витамина D он может не эффективно поступать в костную систему. Эндокринолог-андролог Зухра Павлова со своей стороны добавляет, что важен также состав творога, и рекомендует выбирать продукт с минимальным списком ингредиентов, включая молоко и закваску.

Срок годности и условия хранения также влияют на качество творога. Если продукт естественный, его срок годности составляет 3-5 дней, и дольше сохранять его могут быть сомнительным занятием. Правильное хранение при температуре +2...+6 °C в течение 72 часов обеспечивает сохранение свежести.

Врачи также предупреждают о рисках, связанных с добавлением подсластителей, таких как варенье, к творогу. Это особенно актуально для тех, кто имеет повышенный уровень сахара, поскольку творог содержит лактозу, а дополнительный сахар может увеличить риск развития сахарного диабета. Они также отмечают важность следования санитарным правилам хранения творога для избежания отравлений.