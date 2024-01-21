Ученые из Соединенных Штатов Америки в рамках исследования пришли к выводу, что добавление растительного белка в ежедневный рацион может снизить риск развития ряда заболеваний, к которым относится диабет и онкология. Данные исследования были опубликованы в научном издании The American Journal of Clinical Nutrition.

Ученые для изучения своей гипотезы выбрали группу, состоящую из 48 тысяч женщин. В результате исследования стало известно, что те, кто не пренебрегал растительным питанием, обладают показателем здоровья, превосходящим любителей животного белка. У группы, которая регулярно потребляла растительный белок, в крови наблюдалось заметно меньшее содержания сахара и холестерина.

Белком растительного происхождения обладают грибы, бобовые культуры, зелень, орехи и цельнозерновые продукты. Содержащиеся в них витамины, микроэлементы и минералы предотвращают развитие таких заболеваний, как сахарный диабет и рак, следует из публикации.

Особое значение в профилактике раковых заболеваний имеет правильное питание. Доказано, что до трети случаев онкологии можно предотвратить при верном и сбалансированном рационе, сообщил диетолог-консультант Алексей Кабанов.